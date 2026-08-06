Amoruso replica a Zazzaroni: “Gli italiani alla Fiorentina c’erano, ma molti erano sopravvalutati”

La risposta di Amoruso a Zazzaroni

L'ex difensore Viola Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva a proposito degli italiani della Fiorentina partendo dalle parole di Ivan Zazzaroni: "A Firenze sono arrivati italiani anche un po' sopravvalutati. La scorsa stagione si è registrato un miscuglio di situazioni e c'era un allenatore che aveva un po' di confusione in testa. E nessuno aveva capito l'idea di gioco. Difficile giudicare i singoli lo scorso anno".

"Ma pensiamo, per esempio, a Ndour. E' partito indietro e oggi è un pezzo pregiato. Fagioli lo stesso, anche se credo possa lasciare Firenze. Pioli disse che il regista non lo poteva fare, e invece con Vanoli lo ha fatto molto bene. Bisogna capire i momenti, io non credo che esistano allenatori stupidi che non fanno giocare gli italiani apposta. Acquisti? Io mi aspetto un altro esterno".