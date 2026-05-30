Amoruso: "L'Europa l'anno prossimo non è un obbligo. Grosso è l'uomo giusto per costruire il futuro Viola"

Le parole dell'ex difensore Viola sul futuro in casa Fiorentina

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno.

Su Grosso: "Se la società ha deciso di andare in quella direzione, aspettiamo degli sviluppi prima di dare dei giudizi. Sarà importante capire, oltre a Grosso, chi arriverà e chi andrà via. Bisogna capire le intenzioni della società, di Paratici e dell'allenatore stesso".

"Grosso è un allenatore in crescita, ed ha voglia di costruire, quello che deve fare la Fiorentina. Sappiamo che l'intenzione della società è quello di migliorarsi in tutti i settori. Grosso è un tecnico emergente ma Paratici lo conosce bene".

Aggiunge: "Quello che è stato fatto con Palladino è stata pura casualità, non c'entra niente la bravura. Quest'anno è stato un disastro. La Fiorentina deve preparare un terreno per il futuro. L'anno prossimo mi aspetto una Fiorentina che metta le basi per crescere. Non mi aspetto molti acquisti, molti giocatori verranno confermati. Non possiamo partire con la pressione di tornare in Europa subito, la società lo comunichi ai tifosi".