Amoruso: "Il primo tempo di Genova è preoccupante, Vanoli ha riportato la squadra ad un anno fa"

L'ex difensore gigliato ha criticato la Fiorentina che ha perso sabato

Un'analisi lucida e senza filtri. Ai microfoni di RTV38, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha tracciato un bilancio amaro dopo la prestazione contro il Genoa, invitando l'ambiente alla cautela: "Ogni giudizio può essere prematuro se la partita non viene vista per bene. Se noi crediamo di avere una squadra pronta per l'Europa ci facciamo del male e questo ce l'hanno detto subito, perché questa squadra non è pronta per niente. È una squadra che deve dimostrare qualcosa nel giro di tre anni".

L'ex centrale viola si è detto molto preoccupato per il gioco espresso nel primo tempo: "Io personalmente ho rivisto la squadra della stessa della passata stagione e questo mi fa preoccupare parecchio perché il primo tempo ha ricalcato il gioco di Pioli. Non si sono accorti della cosa più scontata che ci poteva essere, cioè che il Genoa sarebbe partito forte e ti sarebbe venuto a mangiare, invece la Fiorentina era molle".

Amoruso ha comunque cercato di valutare le responsabilità dell'allenatore: "Non capisco fin dove arrivano le colpe dell'allenatore perché tanti giocatori importanti come Fagioli, Ranieri, Ndour, De Gea non ci sono praticamente mai stati in campo".

Infine ha richiamato tutti al lavoro e alla gestione meritocratica dei singoli, soffermandosi sul giovane talento argentino: "Mastantuono se non rende al 25º della ripresa deve stare in panchina. Mi auguro che ora che il calendario è difficile l'andazzo cambi, ma la Fiorentina non è ancora niente e ancora deve lavorare parecchio".