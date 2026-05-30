Amoruso: "I risultati con Palladino erano pura casualità. L'Atalanta è la più grande delusione della Serie A"
L'ex difensore Viola critica il lavoro di Raffaele Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
30 maggio 2026 13:59
L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, durante un collegamento al Pentasport di Radio Bruno, si è soffermato su Palladino: "Quello che è stato fatto con Palladino l'anno scorso è stata pura casualità, non c'entra niente la bravura. Si vedeva che i risultati erano frutto di fortuna e coincidenza. Considero l'Atalanta la più grande delusione del campionato".