Amoruso: "I risultati con Palladino erano pura casualità. L'Atalanta è la più grande delusione della Serie A"

L'ex difensore Viola critica il lavoro di Raffaele Palladino

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, durante un collegamento al Pentasport di Radio Bruno, si è soffermato su Palladino: "Quello che è stato fatto con Palladino l'anno scorso è stata pura casualità, non c'entra niente la bravura. Si vedeva che i risultati erano frutto di fortuna e coincidenza. Considero l'Atalanta la più grande delusione del campionato".