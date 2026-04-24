Amoruso: "Fiorentina guarda te stessa, Sassuolo avversario ostico. Squadra indefinibile quest'anno"

Amoruso analizza la Fiorentina tra critiche al passato e fiducia nel futuro, puntando su Paratici e su pochi acquisti mirati

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Amoruso ha analizzato il momento della Fiorentina, tra presente e prospettive future. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina deve concentrarsi su sé stessa. Il Sassuolo è una squadra fastidiosa, che sa sfruttare bene le proprie qualità. Molto dipenderà anche dal risultato del Napoli contro la Cremonese”.

Poi una riflessione sul percorso stagionale: “A inizio ritorno ero più critico, soprattutto per l’atteggiamento: vedevo poca voglia di sacrificarsi e di rappresentare maglia e città. Questo mi aveva tolto fiducia. Sono arrivati risultati utili, ma spesso con prestazioni non convincenti. È una squadra che non ha mai dato un’identità chiara”.

Sul futuro societario: “Era nell’aria l’arrivo di un dirigente importante. Prendere uno come Paratici, tra i migliori negli ultimi anni, significa avere ambizione. Se unisci idee forti e uomini di livello, il risultato non può essere negativo. Se ci sarà continuità, il futuro può essere davvero importante”.

Infine, sul mercato e sulla crescita della squadra: “Mi aspetto operazioni intelligenti, non solo spese. Bastano 2-3 innesti di qualità per alzare il livello senza stravolgere tutto”.