Amoruso duro: "Gudmundsson finirà all'estero e Kean lo vedrei bene con Allegri. Comuzzo mi ha deluso"

L’ex difensore ha commentato il momento della Fiorentina tra rendimento della squadra, futuro dell’allenatore e possibili scenari di mercato.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Amoruso ha analizzato la situazione della Fiorentina, soffermandosi sulle ultime prestazioni della squadra e sulle possibili strategie per il futuro.

“Mi aspettavo una reazione già contro la Roma, invece ho visto una squadra senza identità, né carattere”, ha dichiarato Amoruso. “Il Genoa è stato trasformato dal lavoro di De Rossi e mi auguro almeno di vedere una vera partita”.

Secondo l’ex difensore, alcuni giocatori saranno chiamati a convincere la società nelle ultime gare stagionali: “Bisognerà capire prima chi sarà il nuovo allenatore. Non credo a una rivoluzione totale, non ci saranno venti cessioni, ma sicuramente servirà cambiare direzione”.

Amoruso ha poi parlato delle necessità della rosa: “Servono personalità e idee nuove. Sarà una stagione di passaggio e il mercato dovrà essere gestito con attenzione. Alcuni elementi possono tranquillamente restare”.

Sul futuro di Gudmundsson, invece, l’ex viola ha pochi dubbi: “Secondo me finirà all’estero. Già l’anno scorso il sistema di gioco non valorizzava le sue caratteristiche. Lui ha anche le sue responsabilità, ma le colpe vanno distribuite”.

Infine, un giudizio netto su Comuzzo e Moise Kean: “Comuzzo mi ha deluso parecchio. Per Kean, invece, si parla di cifre importanti. Anche l’infortunio andrà valutato attentamente, sia dal mercato sia dalla stessa Fiorentina. Lo vedrei bene con un allenatore come Allegri oppure in un campionato estero”.