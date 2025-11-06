Amerini: “Vanoli è un leader silenzioso e deciso. Ora serve riaccendere i ragazzi e ridare loro fiducia.”

L’ex giocatore Daniele Amerini si espone a Radio Bruno sulla vicenda viola e quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore Paolo Vanoli, con il quale ha giocato insieme. Queste le sue parole:

“Vanoli è una persona in gamba e di poche parole, diciamo un leader silenzioso che non si voleva mettere in mostra, lavorava duro e in campo rendeva. E’ un allenatore molto tosto, con un carattere bello forte, viene della scuola di Conte, è un uomo che porterà a Firenze un pò di rigore, un pò di fermezza, e per me la Fiorentina in questo momento ha proprio bisogno di una scossa del genere. Domenica allo stadio ho visto calma piatta, c’è bisogno di riaccendere la squadra. Galloppa è un bravo allenatore, con una filosofia diversa da quella di Pioli o Vanoli, sarebbe bello che un giovane riuscisse ad imporsi subito ma è troppo rischioso per la situazione della Fiorentina adesso, sicuramente diventerà un mister di spessore ma ad oggi è più un rischio per lui, non può prendersi ora questa responsabilità. Serve un uomo come Vanoli, è un decisionista, gli piace prendere le decisioni in prima persona, è una figura di cui c’è bisogno.

Nessuno si aspettava questo da Pioli, anche domenica abbiamo visto una partita piatta, i giocatori della Fiorentina sono tutti ottimi, soprattutto in mezzo, sono sulla carta giocatori che sanno giocare ma nelle precedenti partite parlavano con la loro faccia in campo, erano impauriti, bisogna farli riaccendere, riprendere fiducia e far uscire le loro vere prestazioni. Adesso deve esserci una svolta, vincere una partita anche per caso per riaccendere nei giocatori la cattiveria di voler inseguire la vittoria, domenica ho visto una squadra morta, spenta, si deve riaccendere, anche coloro che anno scorso hanno fatto benissimo non possono essere quelli che abbiamo visto fino ad adesso. Anche Kean sta avendo un pò di sfortuna, poca convinzione… non si spiegano bene certe cose, accadono e basta, e a questo giro è accaduto a noi. Un giocatore bravo poi non è detto che renda”.