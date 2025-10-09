Ambrosini: "Sulla Fiorentina aspettative troppo alte per la rosa che ha. Nicolussi non è un fuoriclasse"

L'ex calciatore Massimo Ambrosini rilascia le sue impressioni sulla squadra di Stefano Pioli a Radio Bruno, queste le sue parole:"Per quanto riguarda la partita Milan-Fiorentina penso che il Milan far...

L'ex calciatore Massimo Ambrosini rilascia le sue impressioni sulla squadra di Stefano Pioli a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Per quanto riguarda la partita Milan-Fiorentina penso che il Milan farà sempre un certo tipo di partita e non ha problemi a rimanere nella propria metà campo. L'ha fatto anche con il Bologna e lo replicherà probabilmente, la Fiorentina dovrà stare attenta. Considerando il momento buio delle maglie viola mi aspetto una partita un pò chiusa. Le aspettative nei confronti della Fiorentina, secondo me, erano troppo alte in relazione alla qualità dell'organico. Stefano è un allenatore su cui nessuno ha dei dubbi però la squadra ha sì buoni giocatori, ma a parte Dzeko e Kean, non sono calciatori di primissimo livello, quindi le aspettative erano troppo alte, per me. Ovviamente ci si poteva aspettare che la Fiorentina avesse una struttura più definita a questo punto, è indubbio quindi che ci sia del lavoro da fare per integrare tutti i calciatori. Penso che la volontà di Stefano fosse quella di mettere dentro Gudmundsson, oltre a Kean, perchè dal punto di vista del gioco potrebbe dare una grossa mano ma sto vedendo che sta facendo molto fatica; dal punto di vista d'investimento, per le qualità che ha fatto vedere, è quello che indubbiamente ha performato meno. Se Albert cominciasse a girare sarebbe di grande aiuto ma comunque non è solo quello, ci sono altre componenti come una fragilità difensiva, anche se dietro il reparto sia quello un pò più collaudato sia negli elementi che nei cambi. E' una squadra che produce poco ma è anche sfortunata, ho visto la partita di domenica e dal punto di vista calcistico non meritava la sconfitta. Quello che deve fare la Fiorentina è trovare rapidamente un assetto, un'identità precisa; ha un'opportunità con il Milan perchè quel match potrebbe essere un grande rischio come una grande opportunità. Se penso alla rosa della Fiorentina, ci sono squadre attrezzate meglio per fare bene: Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma, Atalanta... non sto giustificando i pochi punti fatti e non dico neanche che la rosa debba arrivare dietro queste però deve trovare una quadra in fretta, e deve soprattutto trovare un'identità. Nicolussi Caviglia è un calciatore lineare con molte qualità ma non è un fuoriclasse. Comunque la Fiorentina ha bisogno di giocatori come lui che cerchino assiduamente la palla e che aiuti i compagni. Da giocatore dico che in queste situazioni bisogna giocare senza paura e avere fiducia, se poi sai che hai vicino dei "campioni", qualcuno di molto forte insomma, entri in campo con più facilità".