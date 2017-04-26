Allenatore: Fiorentina non impreparata, il primo indizio arriva da una fuga di notizie? Occhio al pupillo...

Paulo Sousa non è intenzionato a rinnovare il suo rapporto con la Fiorentina (o viceversa). Ad oggi, questa è una delle cose certe nel mondo viola. L'altra certezza, invece, è che la dirigenza gigliat...

Paulo Sousa non è intenzionato a rinnovare il suo rapporto con la Fiorentina (o viceversa). Ad oggi, questa è una delle cose certe nel mondo viola. L'altra certezza, invece, è che la dirigenza gigliata sia già a caccia del prossimo allenatore, avendo da qualche giorno preparato una lista con tutti i possibili nomi su cui puntare a partire da giugno.

Mentre Firenze si concentra sul tecnico del futuro, però, qualcosa comincia a muoversi anche sul piano del mercato. Potrebbe essere stata una fuga di notizie, infatti, ad aver consegnato in mano alla stampa il nome di Duncan che, secondo riportato poche ore fa da Tuttomercatoweb, sarebbe stato cercato recentemente da Corvino. Il centrocampista ghanese classe ’93, però, guarda caso è uno dei pupilli di Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, tra i principali candidati per la prossima panchina viola.

Che questo possa rappresentare un indizio vero e proprio? A Firenze la situazione è di grande incertezza, i tifosi scalpitano e vogliono poter capire cosa aspettarsi dalla prossima stagione. La speranza è che tra cinque settimane, una volta archiviato il campionato, tutti i pezzetti mancanti del puzzle attualmente incompleto vengano messi al loro posto.