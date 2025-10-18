Allegri su Pioli: "Al Milan ha vinto e non è mai banale, sono sicuro che farà bene alla Fiorentina"

L'allenatore del milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare Milan Fiorentina ed ha parlato di Pioli e della Fiorentina, queste le sue parole:Sulla Fiorentina:"Le partite...

L'allenatore del milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare Milan Fiorentina ed ha parlato di Pioli e della Fiorentina, queste le sue parole:

Sulla Fiorentina:

"Le partite sono tutte difficili, da giocare e da vincere. La Fiorentina ha ottima qualità, ha giocatori che davanti hanno il gol nelle gambe. Poi comunque è ben allenata e ben organizzata. Non merita i punti fatti, avrebbe meritato più punti. Ecco perché dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto nelle ultime partite, migliorando situazioni in entrambe le fasi. Sono state fatte buone cose, ma al momento siamo ancora lontani da maggio e bisogna fare un passettino alla volta. E domani è un passettino che bisogna fare assolutamente".

Come si trova con Pioli?

"Ho un buon rapporto con Pioli, è stato l'ultimo allenatore a vincere lo scudetto e vincere non è mai banale. Sono sicuro che farà un gran lavoro anche alla Fiorentina". Lo riporta Milan News