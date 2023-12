Allegri glissa sulla domanda su Pogba: ”Su questo argomento non posso rispondere finchè la cosa non si chiude”

La notizia della richiesta di una squalifica di 4 anni per Paul Pogba è, ovviamente, giunta anche all’area tecnica della Juventus, con Massimiliano Allegri che ha preferito astenersi da un qualunque commento:

”Non posso rispondere finché non è chiusa la questione. Con Pogba all’inizio ci siamo scritti via messaggio. Ora aspetteremo la fine di questa situazione per poterlo rivedere”.

E’ NATA LA BIRRA DELLA FIORENTINA