Allegri esalta Grosso: "La rivelazione di questo campionato. Il Sassuolo sta facendo bene grazie a lui"

In conferenza stampa Allegri elogia il lavoro svolto da Fabio Grosso con i neroverdi

Domani alle 15:00 il Milan di Max Allegri incrocia il Sassuolo di Fabio Grosso, recentemente accostato alla panchina viola. Ecco le parole dell'allenatore rossonero:

"Il Sassuolo sta facendo un ottimo campionato grazie a dei giocatori veramente bravi, oltre all'allenatore Fabio Grosso, che possiamo dire essere la rivelazione di questo campionato di serie A. Lo conosco dai tempi della primavera alla Juventus, è cresciuto molto. Grazie alle difficoltà che ha riscontrato in questi 5-6 anni di carriera credo che abbia fatto enormi passi in avanti".