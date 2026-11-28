Il caso Alla viola è mancato il suo miglior talento. Atta ci prova per Udine e domani sarà in campo

Sicuramente non sarà in campo dall'inizio, però il francese ex Udinese sarà in campo. Anche a gara in corso può essere un arma

C’è un valore che Vanoli può giocarsi da domani per invertire rendimento e risultati della Fiorentina, e che ne abbia un estremo bisogno è poco ma sicuro: un valore di nome Arthur Atta. Che ha tutto per diventare assoluto e di cui il tecnico viola ha potuto disporre solo per un paio di volte e in condizioni già non ottimali, perché il centrocampista francese è fermo dal 20 settembre e dall’ultima partita giocata (Napoli al Franchi) a causa - fino a prova contraria - di un sovraccarico ai muscoli dell’addome, secondo quanto specificato dallo stesso Vanoli nella conferenza stampa pre-Genoa d’inizio ottobre e mai riportato in nota ufficiale del club: comunque sia, il problema ha tenuto fuori Atta per due mesi. Però, adesso sta per cominciare un’altra storia.

RIFERIMENTO. Era la quinta giornata, la seconda in panchina per il vecchio-nuovo allenatore nell’esperienza-bis a Firenze, e da allora il centrocampista classe 2003 non si è più rivisto in campo, e forse è inutile ripeterlo o forse no, alla Fiorentina spesso piatta e non di rado monocorde sono mancate le invenzioni e i colpi del suo calciatore di maggior talento: a dirlo non sono tanto i venticinque milioni spesi per acquistare il 70 per cento del cartellino, lasciando il trenta all’Udinese sulla rivendita futura, quanto le qualità indiscusse e unanimemente riconosciute che facevano di Atta l'elemento forte e di riferimento all'interno del gruppo viola. E ne fanno: da domani, proprio nell’occasione speciale del rendez-vous con la sua ex squadra, a cui ha sempre detto di dover molto se non tutto insieme al Metz che l’ha proiettato nel calcio che conta, Vanoli ha pronta la carta Atta. Subito o a gara in corso? Convocato a Monza, in Friuli comunque giocherà.

ATTA CI PROVA. Quanto, dove e come si capirà domani, ma giocherà. Il ritorno tra i convocati in Brianza è stato per riprendere confidenza con spogliatoio, clima agonistico e stop, sei giorni e quattro allenamenti dopo a Udine non ci andrà per fare figura: seguendo il protocollo classico nei percorsi di rientro al termine di una lunga assenza, gli verranno concessi i venti-venticinque minuti finali, ma questo è il momento di scelte precise, coraggiose, indicative di una volontà vera di cambiare il corso delle cose. Atta titolare lo è, lo sarebbe, e probabilmente non sarà così, però di sicuro Vanoli ci sta pensando e oggi deciderà quanto, dove e come pescando dalla rifinitura per poi portarsi dietro la decisione nell’attesa della partita.

Anzi, dove (in campo) l’ha già deciso: considerato che sarà di nuovo Fiorentina nel segno del 4-3-3, con sacrificio di Gonçalves che era stato la novità contro Juventus e Monza per passare al 4-2-3-1, e visto che dal ritiro al Viola Park sta emergendo il terzetto nel mezzo con Fagioli tra Ndour e Brescianini, sia che cominci sia com’è più probabile ad ora che subentri, Atta prenderà il posto di una delle due mezzali per lasciare la squadra inalterata tatticamente, ma anche pronto a trasformarla in una versione più offensiva se ce ne fosse bisogno andando a fare il trequartista. Il rinforzo Arthur, appunto.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport