Albertosi: "La Fiorentina così retrocede. Tra De Gea e Maignan? Scelgo sempre Maignan, è più bravo"

L'ex portiere Enrico (ricky) Albertosi parla a Radio Firenze Viola in vista della partita Milan-Fiorentina. Le sue parole:"Purtoppo la Fiorentina in questo momento è un pò malandata, non riesce a fare...

L'ex portiere Enrico (ricky) Albertosi parla a Radio Firenze Viola in vista della partita Milan-Fiorentina. Le sue parole:

"Purtoppo la Fiorentina in questo momento è un pò malandata, non riesce a fare risultati. Tra l'altro domenica giocherà senza il centravanti contro un Milan che si è ripreso e sta facendo bene, è un problema. Non penso comunque che la situazione che sta passando la Fiorentina dipenda dall'allenatore, non so da cosa, bisognerebbe entrare nelle dinamiche interne per capire che succede. Tre punti in sei partite non sono pochi, sono pochissimi, se la Viola va avanti così retrocede. E' una squadra che non riesce ad ingranare, anche quando va in vantaggio poi ha problemi a portare a casa il risultato. Allegri invece con il Milan ha trovato la formula giusta, anche contro la Juventus ha giocato bene, se non fosse stato per il rigore sbagliato avrebbe vinto la partita: il Milan ha qualità soprattutto in mezzo al campo, ha fatto un bel salto con l'acquisto di Modric che è un talento e fa giocare bene anche gli altri giocatori.

Anche De Gea va a correnti alternate, come il resto della squadra. A volte fa delle grandi parate e a volte prende dei gol senza senso, ma comunque penso che un portiere come lui sia sicuramente affidabile. Tra De Gea e Maignan io scelgo sempre Maignan, perchè secondo me è più bravo, come rendimento, come piedi, un pò in tutto... ovviamente anche per l'età. Sulle partite come quella di domenica possono potenzialmente essere decisivi tutti, il Milan ha più possibilità rispetto alla Fiorentina, anche su questo piano.

Le prossime saranno tre partite molto delicate, alla luce dei pochi punti ad ora se ipotizziamo che la Fiorentina non riesca a portare a casa nessun punto, poi diventa veramente difficile, anche perchè non è una squadra strutturata per non retrocedere, è una squadra strutturata per arrivare nelle prime sette in classifica. I giocatori ce li ha, purtroppo non stanno rendendo".