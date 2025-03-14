Al Viola Park piove dentro, acqua nei bar e negli spogliatoi dello stadio. Il video e la testimonianza

Acqua nei bar e negli spogliatoi dello stadio in cui giocano le squadre giovanili della Fiorentina. Disagi al Viola Park

L'allerta meteo che sta colpendo la Toscana e tutto il territorio fiorentino in queste ultime ore non ha risparmiato nemmeno il Viola Park. Il centro sportivo della Fiorentina, situazione a Bagno a Ripoli, ha avuto diversi disagi, dall'allagamento di alcuni dei campi all'acqua che è entrata anche nelle zone al chiuso dei bar e negli spogliatoi dello stadio dove giocano le squadre giovanili. Questo il video