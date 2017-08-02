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Al via la vendita libera degli abbonamenti, tutte le info ed i prezzi

Dopo la prelazione si apre la terza fase della campagna abbonamenti che si concluderà il prossimo 19 agosto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 12:51
Al via la vendita libera degli abbonamenti, tutte le info ed i prezzi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Inizia oggi, mercoledì' 2 agosto, la vendita libera degli abbonamenti per la stagione sportiva 2017/18. Dopo la fase di prelazione, terminata lunedì evidenziando un dato piuttosto negativo rispetto alle annate precedenti, si apre infatti la terza fase della campagna abbonamenti che, a sua volta, si concluderà alla vigilia della prima giornata di campionato che vedrà la Fiorentina fare visita all'Inter il prossimo 20 agosto.

Di seguito i prezzi degli abbonamenti nei principali settori dello stadio "Franchi":

CURVE: 250 €
MARATONA: 500 €
MARATONA CENTRALE: 700 €
TRIBUNA LATERALE: 675 €
POLTRONISSIMA: 1.490 €
TRIBUNA D’ONORE: 1.980 €

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