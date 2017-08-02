Al via la vendita libera degli abbonamenti, tutte le info ed i prezzi
Dopo la prelazione si apre la terza fase della campagna abbonamenti che si concluderà il prossimo 19 agosto
Inizia oggi, mercoledì' 2 agosto, la vendita libera degli abbonamenti per la stagione sportiva 2017/18. Dopo la fase di prelazione, terminata lunedì evidenziando un dato piuttosto negativo rispetto alle annate precedenti, si apre infatti la terza fase della campagna abbonamenti che, a sua volta, si concluderà alla vigilia della prima giornata di campionato che vedrà la Fiorentina fare visita all'Inter il prossimo 20 agosto.
Di seguito i prezzi degli abbonamenti nei principali settori dello stadio "Franchi":
CURVE: 250 €
MARATONA: 500 €
MARATONA CENTRALE: 700 €
TRIBUNA LATERALE: 675 €
POLTRONISSIMA: 1.490 €
TRIBUNA D’ONORE: 1.980 €