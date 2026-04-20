Aggiornamenti su Gosens: risentimento ai flessori della coscia sinistra. Era uscito al 10' del primo tempo.

Queste le condizioni di Robin Gosens dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo a partita iniziata da poco. Ha giocato Balbo al suo posto.

Nel post partita arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Robin Gosens. L’esterno della Fiorentina ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti, sostituito da Balbo.

Il giocatore non era al meglio già prima della gara e Paolo Vanoli ha deciso comunque di rischiarlo dal primo minuto, ma la scelta non ha dato i frutti sperati. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio.