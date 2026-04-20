Aggiornamenti su Gosens: risentimento ai flessori della coscia sinistra. Era uscito al 10' del primo tempo.
Queste le condizioni di Robin Gosens dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo a partita iniziata da poco. Ha giocato Balbo al suo posto.
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2026 00:24
Nel post partita arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Robin Gosens. L’esterno della Fiorentina ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra ed è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti, sostituito da Balbo.
Il giocatore non era al meglio già prima della gara e Paolo Vanoli ha deciso comunque di rischiarlo dal primo minuto, ma la scelta non ha dato i frutti sperati. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio.