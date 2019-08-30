Agente Cragno: "Lo scorso anno poteva andare alla Fiorentina ma hanno preferito Lafont"

L'agente del portiere Alessio Cragno ha parlato a Tuttomercatoweb: "C’era la possibilità lo scorso anno di andare alla Fiorentina però hanno preferito prendere Lafont. Non so quanto può valere, ma sic...

L'agente del portiere Alessio Cragno ha parlato a Tuttomercatoweb: "C’era la possibilità lo scorso anno di andare alla Fiorentina però hanno preferito prendere Lafont. Non so quanto può valere, ma sicuramente cifre alte. Infortunio? Siamo in attesa di capire la durata. La spalla sembra non abbia subito cose particolarmente traumatiche. Staremo a vedere. Ha dimostrato di essere il portiere più forte del campionato lo scorso anno e ha anche qualità caratteriali e tecniche ottime".