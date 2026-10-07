Ag. Parisi: “Fabiano sarà il vero acquisto di gennaio. Con Vanoli tra i migliori della scorsa stagione"

Le parole dell'agente di Fabiano Parisi

Mario Giuffredi ha parlato del recupero di Fabiano Parisi a Radio FirenzeViola:

"Il recupero di Fabiano sta procedendo bene. Naturalmente ci vogliono dei tempi tecnici e nessuno vuole velocizzare le cose perché deve tornare quando sarà libero nella testa e si sentirà bene fisicamente. Accorciare i tempi non serve a niente".

"Credo possa essere l'acquisto di gennaio per la Fiorentina. Con Vanoli ha fatto benissimo, secondo me è stato tra i due-tre giocatori migliori della scorsa stagione. La sorpresa più bella, sia da terzino che da esterno. Fare bene nei momenti difficili non è per tutti e lui ce l'ha fatta".



