Fattori: "Njie ha qualità fisiche e tecniche importanti. E' il miglior acquisto fatto dalla Fiorentina"

Le parole di Sauro Fattori con la Fiorentina che si appresta a tornare in campo dopo la sosta di due settimane

Sauro Fattori ospite di Extra Viola ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina

Ecco le parole dell'ex calciatore e dirigente della Fiorentina ai microfoni di Rtv38:



Sull'exploit di Ndour:

"Il primo gol lo preferisco perché probabilmente ti ricapita, il secondo è un jolly. E' stato bravo, l'ha colpita bene. Diamo a Ndour quello che è di Ndour. E' stato bravo come concetto. Lui è un over in Under21 non è un under ma è giusto anche dargli dei meriti in questo momento. E' un giocatore che ci può stare. Ha questa attitudine che gli permette di fare gol. E' un giovane che si sta affermando. Cerchiamo anche un po' di esaltare questi ragazzi e dargli dei meriti perchè ne hanno bisogno. Ndour è capitano e numero 10, ci sono tante cose che gli hanno permesso di vivere una giornata bella con la maglia azzurra. Reputo lui un buon giocatore ma stiamo attenti a non esagerare, lasciamolo stare."

Sulla Nazionale:

"Sono state due settimane e mezzo belle, dove abbiamo visto l'Italia tornare a fare l'Italia. Si è rivisto un po l'Italia che vince perchè ultimamente...Questi giovani sembra stiano rispondendo bene e Mancini evidentemente riesce a pigiare i tasti giusti. Adesso siamo testa di serie per l'Europeo ed è importante."

Sul minutaggio dei viola in nazionale:

"La cosa che mi fa contento è che tutti hanno avuto un buon minutaggio. Significa che sono giocatori considerati anche dalle loro nazionali. Fagioli ha ritrovato il ruolo.

Lui fa fatica a fare il vertice basso del centrocampo, in nazionale ha fatto bene nel ruolo di mezz'ala"

Su Oulai o Fagioli nel ruolo di regista:

"Abbiamo due giovani con un bel futuro e delle buone qualità. Tutti e due sono un po' acerbi per quel ruolo. Cresceranno ma in questo momento sono limitati, è un ruolo che devono conoscere bene. La cosa positiva è che hanno la fiducia di tutti e non è poco"

Sull'impiego di Mastantuono:

"E' giusto che sabato giochi Gonçalves. Mastantuono torna troppo tardi, magari puoi metterlo a partita in corso."

"Secondo me Pellegrino numeri alla mano è un giocatore che fa gol. Se continua cosi finisce a 15-16 gol e sono tanti. Poi aspettiamo Beto che è un giocatore che in doppia cifra di solito ci arriva. Se la squadra inizia a girare ci può dare una gran mano. Non penso che Paratici cercherà un altro attaccante poi non dimentichiamoci che abbiamo 4 punti"

Su Njie:

"Njie ha qualità tecniche e doti fisiche non indifferenti per il ruolo che ha. A me piace molto, vedo tanta roba. Io l'ho considerato il migliore acquisto e lo farei giocare sempre. Questa squadra alla fine finirà di giocare 4-2-3-1