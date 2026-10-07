Due giocatori ritrovati nella sosta, Nazione: "Goncalves più Jimenez, Vanoli cala il doppio jolly"

Nell’ottica in prospettiva dell’allenatore saranno chiamati a diventare punti di riferimento essenziali e decisivi del gioco viola

Ci sono un paio di giocatori che grazie alla sosta (lunga) del campionato, al lavoro (duro, molto duro) deciso e programmato da Vanoli, si preparano a una sorta di ’debutto-bis’ con la maglia della Fiorentina. I nomi, tanto per andare dritti al nocciolo della questione, sono quelli di Pedro Goncalves e di Alex Jimenez che nell’ottica in prospettiva dell’allenatore saranno chiamati a diventare punti di riferimento essenziali e decisivi del gioco viola. A partire proprio dalla sfida della ripartenza (sabato a Genova).

Goncalves e Jimenez, dunque. Con il primo che nel corso della maxi-sosta ha voluto e dovuto raggiungere la condizione atletica migliore visto che il suo sbarco a Firenze aveva coinciso con uno ’status fisico’ non al top. Lo spagnolo? Lui ha lavorato a testa bassa soprattutto sul piano tattico, cercando di aumentare impegno e rendimento nella fase difensiva, visto che in quella offensiva è già assolutamente una freccia imprendibile, dirompente e che sa scardinare e mandare in tilt schemi e manovra dell’avversario. Goncalves scalpita, su questo non ci sono dubbi. E il suo impiego sia come esterno, sia come sottopunta, rappresenta per Vanoli una doppia combinazione tattica che farà del portoghese una delle pedine più pregiate della rosa della Fiorentina. Il modulo, qualunque esso sia, dal classico 4-2-3-1 a quello, tentatore, del 4-3-3, per un elemento come Pedro non sarà un problema. Duttilità e qualità sono le sue armi vincenti.

Di Jimenez, come dicevamo, Vanoli sa – e in parte lo si è già visto anche prima della sosta – che le progressioni, lo sbilanciare in attacco la fase offensiva, sono carte (vincenti) che lo spagnolo si porta dentro e mette a disposizione della squadra. Di sicuro nel caso di un giocatore con le caratteristiche di Jimenez, l’ipotesi di un 4-3-3 ’puro’ e stimolante anche perché andrebbe (diciamo pure che andrà) e nel caso andrà, a togliere all’ex Milan la necessità di essere un pendolino vero nel dover dare una mano e aiutare la difesa.

Vanoli questo lo sa bene, ma Vanoli sa anche che un elemento come Jimenez si porta dentro un potenziale di crescita e maturazione (tattica) che può spingerlo a un salto di qualità da campione. Da Goncalves a Jimenez, insomma, eccoli i viola che grazie alla lunga sosta di campionato potranno mettersi alla guida della Fiorentina. Firenze e Vanoli li aspettavano, li volevano al top. E adesso ci siamo. Buon divertimento.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione