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Ag. Montolivo sbotta: "Non è l'ultima scelta del Milan, è finito in ingranaggi complicati"

L'agente di Riccardo Montolivo a RMC Sport: “Riccardo è finito in ingranaggi complicati che a volte si presentano nel calcio. Non credo che dal punto di vista calcistico o tecnico, Montolivo sia l’ult...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 14:25
Ag. Montolivo sbotta: "Non è l'ultima scelta del Milan, è finito in ingranaggi complicati" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montolivo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montolivo
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L'agente di Riccardo Montolivo a RMC Sport: “Riccardo è finito in ingranaggi complicati che a volte si presentano nel calcio. Non credo che dal punto di vista calcistico o tecnico, Montolivo sia l’ultimo, il ventisettesimo calciatore del Milan"

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