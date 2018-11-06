Ag. Montolivo sbotta: "Non è l'ultima scelta del Milan, è finito in ingranaggi complicati"
L'agente di Riccardo Montolivo a RMC Sport: “Riccardo è finito in ingranaggi complicati che a volte si presentano nel calcio. Non credo che dal punto di vista calcistico o tecnico, Montolivo sia l’ult...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 14:25
L'agente di Riccardo Montolivo a RMC Sport: “Riccardo è finito in ingranaggi complicati che a volte si presentano nel calcio. Non credo che dal punto di vista calcistico o tecnico, Montolivo sia l’ultimo, il ventisettesimo calciatore del Milan"