ADV alza la posta, ora servono fatti. Corvino e Pioli promossi. DV di nuovo centrali

Le parole di Andrea Della Valle non bastano per far tornare l'entusiasmo dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La sensazione è che non sia ancora sufficiente. ADV deve avvicinarsi di più alla gente. D...

Le parole di Andrea Della Valle non bastano per far tornare l'entusiasmo dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La sensazione è che non sia ancora sufficiente. ADV deve avvicinarsi di più alla gente. Deve rispondere anche alle domande scomode, senza troppi annunci. La Fiorentina è in vendita? I Della Valle faranno passi di lato? Corvino sarà bocciato? A quanto pare, la risposta alle tre domande è "No". Intanto la squadra sarà difesa per la condotta tenuta in campo e nella vita dopo la drammatica morte di Astori. Pioli sarà fondamentale, perciò l'allenatore verrà accontentato affinché si rafforzi la squadra. Intanto, nell’immediato, Della Valle ha ottenuto dalla sua squadra una promessa: dare sempre il massimo fino alla fine.

Corriere Dello Sport