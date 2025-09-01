Adesso è ufficiale, Bianco va in prestito con diritto al Paok. TMW rivela: "Prima di lasciare ha rinnovato"
Bianco passa ufficialmente al Paok, come comunicato ufficialmente dalla Fiorentina. Prima di partire, secondo TMW, ha rinnovato il contratto
Nuova avventura all’estero per Alessandro Bianco, che lascia la Fiorentina per trasferirsi in Grecia al PAOK Salonicco, dove troverà un altro italiano, Vogliacco, appena arrivato dal Genoa.
La società viola ha ufficializzato l’operazione con una nota: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bianco al Paok F.C”.
Prima di chiudere l’accordo con i greci, la Fiorentina ha anche esercitato l’opzione di rinnovo presente nel contratto del centrocampista, prolungando la scadenza al 30 giugno 2027. Una mossa strategica che ha consentito di portare a termine la trattativa senza correre il rischio di perdere il classe 2002 a parametro zero tra un anno. Lo riporta TMW.