Addio a Vorwerk-Folletto: il nuovo sponsor può essere quello ex Pescara...

Il marchio Vorwerk-Folletto non sarà più il main sponsor della Fiorentina. L’azienda tedesca, che aveva firmato con la Fiorentina un accordo triennale da circa 7 milioni di euro, rescinderà con una st...

Il marchio Vorwerk-Folletto non sarà più il main sponsor della Fiorentina. L’azienda tedesca, che aveva firmato con la Fiorentina un accordo triennale da circa 7 milioni di euro, rescinderà con una stagione di anticipo, pagando una penale. Tra le aziende che avrebbero contattato la Fiorentina – scrive La Nazione – c’è il marchio d’abbigliamento per uomo “Armata di Mare”, azienda che nello scorso campionato è stata sponsor del Pescara.