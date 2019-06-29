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ACF, ufficiale: Alban Lafont ha firmato un contratto con il Nantes. I dettagli dell'operazione

ACF Fiorentina comunica di aver trovato l’accordo per la vendita a titolo temporaneo con opzione del diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della viola, fino al 30 giugno 2021, dei diritti all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 17:35
ACF, ufficiale: Alban Lafont ha firmato un contratto con il Nantes. I dettagli dell'operazione - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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ACF Fiorentina comunica di aver trovato l’accordo per la vendita a titolo temporaneo con opzione del diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della viola, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del portiere Alban Lafont al Football Club de Nantes di Francia.

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