ACF, ufficiale: Alban Lafont ha firmato un contratto con il Nantes. I dettagli dell'operazione
ACF Fiorentina comunica di aver trovato l’accordo per la vendita a titolo temporaneo con opzione del diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della viola, fino al 30 giugno 2021, dei diritti all...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 17:35
ACF Fiorentina comunica di aver trovato l’accordo per la vendita a titolo temporaneo con opzione del diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della viola, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del portiere Alban Lafont al Football Club de Nantes di Francia.
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