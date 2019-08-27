ACF, superata quota di 25 mila abbonamenti per il campionato 2019/2020. La chiusura sarà...

Sono più di 25.000 i tifosi viola che hanno deciso di abbonarsi alla stagione 2018/2019 della Fiorentina. La chiusura definitiva sarà prevista dopo la sosta contro la Juventus. Questo il dato raccolto...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2019 21:06

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