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Accomando riporta: "La Fiorentina ha parlato col Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso"

I viola pensano al terzino come possibile sostituto di Dodô, ma sono anche interessati anche al classe 2003.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 11:23
Accomando riporta: "La Fiorentina ha parlato col Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso" -
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Come riporta sui propri profili social l'esperto di calciomercato Orazio Accomando, la Fiorentina pensa a un doppio colpo in casa Siviglia.

Per sostituire un'eventuale partenza di Dodô, i viola continuano a monitorare la situazione di Juanlu Sanchez, ma occhio anche al nome di Oso: con il club spagnolo si è parlato anche di lui.

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