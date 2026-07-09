Accomando riporta: "La Fiorentina ha parlato col Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso"
I viola pensano al terzino come possibile sostituto di Dodô, ma sono anche interessati anche al classe 2003.
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 11:23
Come riporta sui propri profili social l'esperto di calciomercato Orazio Accomando, la Fiorentina pensa a un doppio colpo in casa Siviglia.
Per sostituire un'eventuale partenza di Dodô, i viola continuano a monitorare la situazione di Juanlu Sanchez, ma occhio anche al nome di Oso: con il club spagnolo si è parlato anche di lui.