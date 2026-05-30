Abodi: "Guadiola ct della nazionale? Non è un sogno irrealizzabile, dipende dalle sue ambizioni"

Tra i tanti spunti trattati da Abodi sul fronte Nazionale, spunta anche il nome di Guardiola

Intervenuto a Sky TG24, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha commentato le voci dei sognatori che accostano Pep Guardiola alla panchina della Nazionale italiana.

“Bisogna capire se Guardiola vuole concedersi all'Italia”, ha dichiarato Abodi. “Nel suo percorso c'è molta Italia e credo che ci sia anche nei suoi sentimenti. Fa parte delle possibilità e non lo considero affatto un sogno irrealizzabile”.

“È un tecnico straordinario, ma bisogna capire se desidera diventare anche un grande ct. Prima o poi molti allenatori sentono il desiderio di affrontare una sfida del genere”. Secondo Abodi, la questione non sarebbe economica: “Non credo sia un problema di soldi, ma di ambizioni e motivazioni personali. Tuttavia un allenatore, da solo, non basta per rilanciare una Nazionale”.

Infine l'affondo sul sistema calcio italiano: “Servirebbe un progetto di alto livello, capace di emozionare e responsabilizzare tutti. Dobbiamo recuperare quella cultura dell'eccellenza che negli anni è stata sacrificata dalle carenze della classe dirigente, tra club, leghe e federazione. Solo lavorando insieme si possono raggiungere risultati importanti”.