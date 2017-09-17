Abbonamenti: quasi 3.000 tessere in meno per un calo del 15% che vale il 5° posto in Serie A
I viola si collocano di poco sopra al Genoa e sono preceduti, nell'ordine, da Milan, Inter, Juventus e Roma
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2017 11:12
Si è chiusa a quota 17.235 la campagna abbonamenti della Fiorentina 2017-18. Rispetto allo scorso anno il calo è stato del 14,5%. Nella graduatoria stagionale gli abbonati viola occupano la quinta posizione e precedono di un soffio il Genoa. Di seguito proponiamo il dato complessivo relativo alle venti squadre di Serie A.