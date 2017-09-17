Abbonamenti: quasi 3.000 tessere in meno per un calo del 15% che vale il 5° posto in Serie A

I viola si collocano di poco sopra al Genoa e sono preceduti, nell'ordine, da Milan, Inter, Juventus e Roma

A cura di Redazione Labaroviola 17 settembre 2017 11:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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