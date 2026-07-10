Abbonamenti Fiorentina 2026/2027: al via la campagna per la nuova stagione, si parte il 13 luglio
Inizia ufficialmente l'anno del centenario anche i per i tifosi viola: da lunedì comincia una nuova era viola
Con un comunicato sui propri social, la Fiorentina ha voluto annunciare la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027: il via partirà lunedì 13 luglio per un'annata che, vale molto di più rispetto a tante altre.
C'è da dimenticare la stagione appena conclusa, c'è un'Europa da riconquistare, ma soprattutto c'è un Centenario da festeggiare.
LE FASI DELL'ABBONAMENTO
13/07-20/07 PRELAZIONE ABBONATI: Prelazione sul proprio posto, scelto tra i posti liberi a tariffa agevolata o sfruttare le nuove tariffe Viola Family e Viola Friends (esclusivamente presso il Fiorentina Point).
20/07-28/07 PRELAZIONE ABBONATI 2025/2026 VENDITA LIBERA: Continua la prelazione per gli abbonati 2025/2026 con posto bloccato. Al via la vendita libera.
29/07-29/07 CAMBIO POSTO: Gli abbonati 2026/2027 possono richiedere il cambio posto all'interno dello stesso settore, esclusivamente presso il Fiorentina Point.
30/07-29/08 VENDITA LIBERA: Fase attiva solo in caso di posti ancora disponibili in abbonamento. Liberati i posti riservati alle prelazioni, continua la Vendita Libera. Fino a esaurimento posti disponibili in abbonamento.