Abate: “Njie si è allenato bene ed è a disposizione per domani spero che resti al Torino ma non decido io”

Abate ha parlato in conferenza della situazione Njie

L’allenatore del Torino Abate ha parlato in conferenza prima della partita contro il Sassuolo: “Quanta voglia c'è di dare più spazio a Njie? E c'è il timore di perderlo?”



Abate: “Ha grande talento, è cresciuto qui e sono molto legato a lui: abbiamo un rapporto schietto, è un ragazzo sensibile. È a disposizione e ha la testa sul Toro, ha fatto una bella settimana. La scorsa si era allenato in modo altalenante per un affaticamento, domani vedremo se inizia o se subentra. Mercato? Non sono cose che posso controllare, non perdo energie. Mi auguro che faccia parte del gruppo".