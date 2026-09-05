Abate: "Mandragora è il tipo di giocatore che cercavamo, è un leader. Contento per questa vittoria"

Il tecnico granata celebra la prima vittoria in Serie A e promuove Mandragora dopo il successo contro la Fiorentina

Al termine della gara, il tecnico del Torino Abate ha parlato ai microfoni di DAZN, mostrando tutta la propria soddisfazione soprattutto per il modo in cui è arrivato il risultato.

“È una vittoria che mi rende felice, ma sono ancora più contento per i ragazzi. Vedo ogni giorno quanto lavorano e meritavano una soddisfazione del genere. La cosa che mi rende più orgoglioso è stata la personalità con cui abbiamo affrontato la partita: abbiamo creduto nelle nostre idee e questo, oltre ai tre punti, è l'aspetto più importante”.

“Rolando ha esattamente le caratteristiche che cercavamo. Per il calcio che vogliamo proporre abbiamo bisogno di giocatori tecnicamente importanti e lui possiede anche una grande capacità di leggere le situazioni. È un leader e ci dà quella presenza che ci mancava in alcune zone del campo”.

“Simeone? Volevamo avere maggiore qualità nel palleggio e allo stesso tempo ritrovare un po' di solidità. Simeone aveva giocato tre partite consecutive e abbiamo scelto di preservarlo. Quando è entrato, però, ha dato subito il suo contributo e si è fatto trovare pronto”.

“Negli ultimi giorni sono arrivati sei giocatori e non è semplice integrarli tutti immediatamente. Adesso possiamo finalmente lavorare con maggiore continuità e inserirli gradualmente. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione”.