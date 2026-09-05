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Abate: "Mandragora è il tipo di giocatore che cercavamo, è un leader. Contento per questa vittoria"

Il tecnico granata celebra la prima vittoria in Serie A e promuove Mandragora dopo il successo contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2026 17:44
Abate: "Mandragora è il tipo di giocatore che cercavamo, è un leader. Contento per questa vittoria" -
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Al termine della gara, il tecnico del Torino Abate ha parlato ai microfoni di DAZN, mostrando tutta la propria soddisfazione soprattutto per il modo in cui è arrivato il risultato.

“È una vittoria che mi rende felice, ma sono ancora più contento per i ragazzi. Vedo ogni giorno quanto lavorano e meritavano una soddisfazione del genere. La cosa che mi rende più orgoglioso è stata la personalità con cui abbiamo affrontato la partita: abbiamo creduto nelle nostre idee e questo, oltre ai tre punti, è l'aspetto più importante”.

“Rolando ha esattamente le caratteristiche che cercavamo. Per il calcio che vogliamo proporre abbiamo bisogno di giocatori tecnicamente importanti e lui possiede anche una grande capacità di leggere le situazioni. È un leader e ci dà quella presenza che ci mancava in alcune zone del campo”.

“Simeone? Volevamo avere maggiore qualità nel palleggio e allo stesso tempo ritrovare un po' di solidità. Simeone aveva giocato tre partite consecutive e abbiamo scelto di preservarlo. Quando è entrato, però, ha dato subito il suo contributo e si è fatto trovare pronto”.

“Negli ultimi giorni sono arrivati sei giocatori e non è semplice integrarli tutti immediatamente. Adesso possiamo finalmente lavorare con maggiore continuità e inserirli gradualmente. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione”.

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