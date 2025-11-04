A Mainz in Conference League la Fiorentina sarà guidata da Galloppa, ha il patentino UEFA Pro

Sono ore delicate in casa Fiorentina dopo l’avvio peggiore della sua storia all’interno della società viola regna il caos. Sabato mattina infatti si è dimesso il Direttore Sportivo Daniele Pradè. Stamani dopo due giorni dalla sconfitta casalinga con il Lecce la Fiorentina ha scelto di esonerare l’allenatore Stefano Pioli ed ha affidato la squadra momentaneamente a Daniele Galloppa. L’allenatore della primavera infatti dirigerà l’allenamento delle 16 e la rifinitura di domani mattina. Poi volerà in Germania con la squadra e farà il suo esordio sulla panchina della Fiorentina contro il Mainz. Galloppa infatti è in possesso del patentino UEFA Pro è può essere l’allenatore a tutti gli effetti