4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
A Mainz in Conference League la Fiorentina sarà guidata da Galloppa, ha il patentino UEFA Pro

News

A Mainz in Conference League la Fiorentina sarà guidata da Galloppa, ha il patentino UEFA Pro

Redazione

4 Novembre · 13:08

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 13:08

Condividi:

di

Sono ore delicate in casa Fiorentina dopo l’avvio peggiore della sua storia all’interno della società viola regna il caos. Sabato mattina infatti si è dimesso il Direttore Sportivo Daniele Pradè. Stamani dopo due giorni dalla sconfitta casalinga con il Lecce la Fiorentina ha scelto di esonerare l’allenatore Stefano Pioli ed ha affidato la squadra momentaneamente a Daniele Galloppa. L’allenatore della primavera infatti dirigerà l’allenamento delle 16 e la rifinitura di domani mattina. Poi volerà in Germania con la squadra e farà il suo esordio sulla panchina della Fiorentina contro il Mainz. Galloppa infatti è in possesso del patentino UEFA Pro è può essere l’allenatore a tutti gli effetti

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio