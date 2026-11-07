"A centrocampo vorrei Fagioli e Oulai, insieme a uno tra Ndour e Brescianini. La difesa è il problema"

Il giornalista, intervenuto a Radio Bruno, guarda con fiducia alla sfida contro la Juventus e indica le priorità di Vanoli

Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno alla vigilia di Fiorentina-Juventus, analizzando il momento della squadra viola e le prospettive in vista del big match del Franchi. Il giornalista si è detto fiducioso sulla possibilità di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato, pur evidenziando alcune criticità ancora da risolvere.

"Sono fiducioso, ho la sensazione che la Fiorentina stia finalmente imboccando la strada giusta per superare un inizio di stagione complicato. La sfida contro la Juventus sarà insidiosa, ma rappresenta l'occasione perfetta per dare una svolta a un campionato fin qui in salita. Il nodo cruciale resta la fase difensiva. Nonostante i vari esperimenti fatti da Vanoli, la difesa continua a ballare, non tanto per colpe dei singoli quanto per problemi di reparto: la squadra crea vere e proprie voragini. Qualcosa andrà sistemato sul mercato, ma adesso serve trovare equilibrio con la rosa attuale.

Contro la Juventus mi aspetto continuità di formazione, con la conferma della mediana guidata da Fagioli e del tridente formato da Mastantuono, Njie e Pellegrino. Questa scelta di blindare i titolari mi lascia qualche dubbio sulla gestione di Pedro Gonçalves e Oulaï: hanno dimostrato di poter spaccare le partite e credo che, a prescindere dalla gara di domani, debbano trovare spazio con regolarità. Nel mio centrocampo vorrei vedere Fagioli e Oulaï, completati da uno tra Ndour e Brescianini".