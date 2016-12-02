Perez: "Felicissimo per l'esordio. Qui sto bene, la Fiorentina è come una famiglia"
Non ho avuto contatti né con gli USA né con El Salvador, adesso sono concentrato solo sulla Fiorentina
Joshua Perez, intervistato dal portale ElGrafico.com, ha raccontato le emozioni dell'esordio a "San Siro" ed il momento che sta vivendo con la maglia della Fiorentina: "Non so spiegare cosa abbia significato per me debuttare e farlo proprio contro l’Inter. È stata una cosa davvero straordinaria, sono davvero felice. Mi trovo benissimo a Firenze e con i miei compagni, per me la Fiorentina è come una famiglia e la Serie A è un campionato straordinario. Gli italiani sono bravi a lavorare sulla tattica e proprio per questo credo che la A sia il campionato migliore del mondo. La Nazionale? Non ho avuto contatti né con gli USA né con El Salvador, adesso sono concentrato solo sulla Fiorentina".