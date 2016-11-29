Di Livio: "Sousa messo in discussione per quello che dice, ma finora ha fatto tutto bene"

Mi dispiace per il momento che sta passando in viola. Ha sempre fatto vedere un bel gioco

L'ex capitano della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di Calciodipendenza.com, esprimendo la sua opinione in merito al momento della Fiorentina e del suo allenatore Paulo Sousa: "Mi dispiace per Paulo Sousa e per il momento che sta passando in viola, soprattutto per il fatto che venga messo in discussione per le sue dichiarazioni in sala stampa. Finora ha fatto tutto bene, in particolare dal punto di vista del gioco".