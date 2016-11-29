Coppa Italia: il Chievo supera il Novara (3-0) e sarà l'avversario della Fiorentina negli ottavi

La Fiorentina farà il suo esordio nel mese di gennaio contro il Chievo

In un insolito martedì di coppa il Chievo supera in scioltezza il Novara nella partita giocata questo pomeriggio al "Bentegodi", assicurandosi così il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia che, nel mese di gennaio, lo vedranno opposto alla Fiorentina. Spazio alle seconde linee in una gara che, come prevedibile, non ha richiamato una folta cornice di pubblico, complice anche l'orario ed il giorno feriale, e che ha visto la squadra di Maran superare il Novara grazie alla doppietta di Roberto Inglese, nel primo tempo, ed il gol di Cesar, in avvio di ripresa. Sarà quindi Fiorentina-Chievo Verona l'ottavo di finale che vedrà entrare in scena la squadra di Paulo Sousa nell'edizione 2016/17 della Tim Cup.