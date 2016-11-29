Mutu: "Servono rinforzi per fare il salto di qualità, ma i Della Valle sanno cosa fare"
Conosco i Della Valle, hanno tanta passione e faranno le mosse giuste
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2016 19:28
Adrian Mutu, presente al WyScout Forum di Londra in qualità di nuovo direttore sportivo della Dinamo Bucarest, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Sono qui per vedere se possiamo portare qualcuno in Romania o cedere magari anche in Italia qualche nostro giovane interessante. La Fiorentina? Dico che Sousa comunque può fare qualcosa di buono. Spero che la squadra possa tornare in Europa League, certo se si vuole fare un salto di qualità bisogna rinforzarsi a gennaio. Ma i Della Valle, che conosco bene anche per la loro passione, sapranno fare le mosse giuste".