Una coppa alla memoria. Atletico Nacional: "Assegnate la coppa alla Chapecoense"

Con una nota ufficiale il club colombiano ha chiesto che il trofeo venga assegnato alla squadra brasiliana colpita dall'immane tragedia

Mentre tutto il mondo del calcio piange, stringendosi attorno al lutto della Chapecoense, arriva il gesto ammirevole di coloro che avrebbero dovuto affrontare i brasiliani sul campo nella finale della Copa Sudamericana, cioè i colombiani dell'Atletico Nacional. Con le notizie che si rincorrono, assumendo tratti drammatici, il club colombiano ha ufficialmente chiesto, con una lunga nota inviata alla Conmebol, che il trofeo venga assegnato alla Chapecoense:

"Il dolore travolge i nostri cuori e il lutto invade il nostro pensiero. Vogliamo pubblicare questo comunicato per chiedere alla Conmebol di assegnare il titolo della Copa Sudamericana all'Associação Chapecoense de Futebol come trofeo per rendere onore alla loro grande perdita e come omaggio postumo alle vittime dell'incidente, che il nostro sport piange oggi. Da parte nostra, e per sempre, Chapecoense vincitore della Copa Sudamericana 2016".