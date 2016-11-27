Marocchi: "Sousa il più ambizioso degli ultimi anni, è assurdo criticarlo. E sui Della Valle..."

Lo scorso anno incitava tutti a credere nello scudetto anche se sapeva di non poterlo vincere

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista di Bologna e Juventus ed attualmente parte integrante della squadra di opinionisti si Sky Sport, ha commentato le critiche mosse da alcuni tifosi della Fiorentina nei confronti dell'allenatore Paulo Sousa: "Paulo Sousa è l'allenatore più ambizioso che la Fiorentina ha avuto nell'ultimo periodo, per questo mi sembra assurdo criticarlo. L'anno scorso incitava tutti a scendere in campo credendo nello scudetto, anche se sapeva benissimo di non avere alcuna possibilità di vincerlo. Lo diceva per spronare la squadra a fare ancora di più. Se fossi un tifoso della Fiorentina mi terrei stretto sia l'allenatore portoghese che la famiglia Della Valle".