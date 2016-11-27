"Cholito" stende la Juventus (3-1) a Genova, l'Atalanta vince ancora (0-2) e ora insegue. Tutti i risultati

In una mezz'ora di fuoco il Genoa annienta la Juve, l'Atalanta non si ferma più e ora è a 5 punti dalla vetta

14^ giornata ricca di sorprese, ed ancora non è terminata, con la più clamorosa che arriva senza dubbio dal "Ferraris" di Genova con il tonfo della Juventus di Allegri annichilita dal Genoa e dai colpi del "Cholito" Giovanni Simeone. Succede tutto nel primo tempo, anzi nella prima mezz'ora, con il figlio d'arte protagonista di un uno-due disarmante nei primi 13 minuti. Il colpo del definitivo KO arriva appunto alla mezz'ora, quando Alex Sandro batte involontariamente il suo portiere. Ai bianconeri risponde, e fa un certo effetto dirlo, la sorprendente Atalanta di Gasperini, vittoriosa anche a Bologna grazie alle reti di Masiello e Kurtic, che sale così a 28 punti, in compagnia della Lazio che passa 0-1 a Palermo, ad una sola lunghezza dal Milan ed a 5 dalla Juventus. In coda arriva un preziosissimo punto del Crotone, che si è fatto riprendere nel finale dalla Sampdoria, mentre il Cagliari passa per 2-1 in casa contro l'Udinese, decisive le reti di Farias e Sau.

Gianmarco Biagioni