Intrigo Jovetic: se Muriel va al Napoli la Samp punta su di lui per sostituirlo

Ormai Stevan Jovetic è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Il montenegrino infatti, oltre ad essere dichiaratamente un obiettivo della Fiorentina con Corvino che si è già adoperato per prendere contatti con l’Inter nel tentativo di portare l’attaccante in prestito a Firenze, sembra essere finito anche nel mirino della Sampdoria di Massimo Ferrero. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com pare che il Napoli, sfumate le piste che portavano prima a Pavoletti del Genoa e poi a Zaza ormai in rotta con il West Ham, potrebbe virare sull’attaccante colombiano della Sampdoria Luis Muriel, che i blucerchiati valutano circa 28 milioni di euro. Se l’affare dovesse andare in porto, i genovesi, su indicazione dell’allenatore Marco Giampaolo, potrebbero puntare dritto a Jovetic per sostituire il numero 9. L’ipotesi che circola in queste ore parla di un possibile prestito che, stando alle indiscrezioni, sarebbe accettato di buon grado anche dall’agente del giocatore, ieri presente a Marassi per assistere alla sfida tra Sampdoria e Sassuolo.