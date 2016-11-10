Antognoni: "Con la Fiorentina c'è stato un approccio, ma ancora nulla di definitivo"

Ho la Fiorentina nel cuore. Vediamo cosa succederà se ci saranno le opportunità...

Ha parlato Giancarlo Antognoni, intercettato dai microfoni di Rai Sport: "Per quanto riguarda il mio futuro in viola c'è stato un approccio, ma ancora non c'è nulla di definitivo. In azzurro sto bene ma la Fiorentina è sempre nel mio cuore. Vediamo cosa succederà se davvero dovesse esserci l'opportunità di costruire qualcosa di concreto".