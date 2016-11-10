Sanchez si ferma in allenamento: distorsione alla caviglia. Potrebbe rientrare in Italia
Il centrocampista in forte dubbio per la partita di stasera contro il Cile
Arrivano notizie non confortanti dalla Colombia infatti, come riportato da Goal.com, pare che il centrocampista della Fiorentina Carlos Sanchez, stabilmente nel giro della sua nazionale, si sia fermato nel corso di un allenamento, in vista della gara che questa sera vedrà la Colombia impegnata contro il Cile, a causa di una distorsione alla caviglia che, di conseguenza, mette a forte rischio la sua presenza nell'undici titolare che scenderà in campo alle 21.30 italiane. Da valutare quindi la condizione del giocatore mentre filtrano varie ipotesi, da un possibile riposo nella gara di stasera al fine di preservare il centrocampista per la prossima sfida di martedì contro l'Argentina di Messi fino all'ipotesi più estrema di un rientro anticipato a Firenze per sottoporsi alle valutazioni ed alle terapie necessario per permettergli di tornare al più presto a disposizione di Paulo Sousa.