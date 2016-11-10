Astori titolare contro la Germania, Berna ancora in cerca di spazio

Primi indizi di formazione in vista del doppio impegno della nazionale

Filtrano le prime indiscrezioni sullo schieramento tattico che Giampiero Ventura dovrebbe adottare nelle due sfide che vedranno la nazionale azzurra impegnata prima sabato contro il Liechtenstein, nella gara valevole per le qualificazioni al mondiale russo del 2018, poi martedì contro la Germania, per un'amichevole di lusso nel teatro di San Siro. Si parla anche di un possibile impiego dei due giocatori della Fiorentina convocati dal ct, ossia il difensore Davide Astori e Federico Bernardeschi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se per il numero 10 viola sembra piuttosto difficile, almeno in questa sessione, trovare uno spazio significativo nelle gerarchie azzurre, il discorso è diverso per Astori. Il leader della difesa viola, infatti, dovrebbe sedersi in panchina nella partita di qualificazione di sabato, mentre sembra invece che Ventura sia intenzionato a concedergli una maglia da titolare nell'amichevole che vedrà la nazionale opposta alla Germania di Low, nella difesa in cui dovrebbe affiancare Bonucci ed il giovane Romagnoli.