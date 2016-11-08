La Fiorentina punta Morosini del Brescia

Anche la Fiorentina sta seguendo il trequartista classe '95

Leonardo Morosini, centrocampista classe '95 in forza al Brescia allenato da Cristian Brocchi, ha già dimostrato il suo valore nelle ultime stagioni, addirittura nel campionato di Serie B in corso ha già messo a segno 4 reti nelle 9 occasioni che fino ad ora gli sono state concesse. Dopo aver mosso i primi passi nel vivaio dell'Inter su di lui è piombato l'Albinoleffe, prima del passaggio definitivo passaggio al Brescia, nel 2013, con cui ha già messo insieme la bellezza di 73 presenze arricchite da 14 gol e svariati assist. Il ruolo naturale del ragazzo di Ponte San Pietro, che vanta già una presenza con la maglia della nazionale under 21, è quello del trequartista, anche se spesso è stato impiegato anche come seconda punta o esterno offensivo, con la possibilità di essere adattato anche nel ruolo di interno di centrocampo, preferibilmente in un reparto a tre. Come riportato da FcInternews.it proprio i nerazzurri si sarebbero mossi per strappare il centrocampista alla concorrenza, concorrenza che fra i vari club coinvolti, come la Juventus ed il Sassuolo, vede anche la presenza della Fiorentina. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, sembra piuttosto improbabile che il centrocampista si muova nel corso della finestra invernale di mercato, quindi le trattative più consistenti dovrebbe essere automaticamente dirottate alla prossima estate.