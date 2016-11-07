Nardella: "Entro fine anno risposte certe sul progetto della Fiorentina"

Il sindaco di Firenze ha parlato sia del progetto della Fiorentina che del ricollocamento Mercafir

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto al Consiglio regionale Cisl di Firenze e Prato e ha pronunciato anche alcune parole interessanti entrando nel merito della questione stadio: "Entro fine anno ci saranno sicuramente delle soluzioni e delle risposte certe sia per quanto riguarda il raggiungimento di un punto finale, chiaro e definitivo sul tema del progetto relativo al nuovo stadio della Fiorentina ed alla cittadella viola, sia in riferimento al progetto che ha come oggetto il ricollocamento del mercato ortofrutticolo".