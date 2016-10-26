Ulteriore sopralluogo e per Gavillucci si può giocare. Si riparte dal 17'
La pioggia diminuisce e al Franchi si può giocare. A breve le squadre di nuovo in campo...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2016 21:42
Dopo un'attesa di altri 10 minuti, servita agli addetti ai lavori per drenare la fascia centrale apparsa fra le più critiche al momento della sospensione, ed un colloquio che hai visto coinvolti il direttore di gara, il responsabile del terreno del Franchi, il delegato di Lega oltre ai due capitani, l'arbitro Gavillucci svolge l'ultimo sopralluogo assieme a Gonzalo Rodriguez e Cordaz decidendo, complice la diminuzione dell'intesità della pioggia, per la ripresa del gioco. A breve le squadre in campo.