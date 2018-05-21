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57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la meno vincente degli ultimi 6 anni...

57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la peggiore degli ultimi 6 anni. Lo dicono i dati, dal momento che, a partire dalla stagione 2012-2013, la squadra di Firenze ha sempre conquistato almeno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 10:23
57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la meno vincente degli ultimi 6 anni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Terzo tempo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Terzo tempo
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57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la peggiore degli ultimi 6 anni. Lo dicono i dati, dal momento che, a partire dalla stagione 2012-2013, la squadra di Firenze ha sempre conquistato almeno 60 punti. L'anno scorso era stato il record al ribasso dal 2011-2012 con, appunto, 60 punti totalizzati, record battuto da questa stagione.

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