57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la meno vincente degli ultimi 6 anni...

57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la peggiore degli ultimi 6 anni. Lo dicono i dati, dal momento che, a partire dalla stagione 2012-2013, la squadra di Firenze ha sempre conquistato almeno...

57 punti in 38 gare: la Fiorentina di Pioli è la peggiore degli ultimi 6 anni. Lo dicono i dati, dal momento che, a partire dalla stagione 2012-2013, la squadra di Firenze ha sempre conquistato almeno 60 punti. L'anno scorso era stato il record al ribasso dal 2011-2012 con, appunto, 60 punti totalizzati, record battuto da questa stagione.